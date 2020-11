Pellegrini dribbla il Covid, Dzeko resta ancora fuori

Pellegrini sì, Dzeko ancora in attesa, Smalling forse: sono questi i responsi della penultima giornata a Trigoria in attesa della partita contro il Parma. Oggi in conferenza Fonseca chiarirà se il vice capitano potrà almeno andare in panchina contro il Parma (molto difficile), ma di certo – scrive Chiara Zucchelli su ‘La Gazzetta dello Sport’ – ci sarà per la trasferta di Cluj: “Non so se ci sarò col Parma, ma sto bene”, ha detto ieri all’uscita di Villa Stuart. Dzeko è invece positivo, ma ogni giorno è buono per tornare: lui scalpita, così come Smalling che si allena ancora a parte perché debilitato da una brutta intossicazione alimentare. L’allenamento di oggi sarà decisivo. Al ‘Telegraph’ ha raccontato lo stesso difensore: “Sono stato fortunato nell’ottenere il prestito alla Roma, anche se sarei rimasto volentieri a Manchester. Ma così, sarei finito in tribuna. E quindi sono andato via”.