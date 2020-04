Pellegrini dona laptop, Fazio ricorda la Champions

In attesa di capire quando e come, o anche se potranno tornare ad allenarsi tutti insieme, la tecnologia aiuta i giocatori della Roma, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Ieri, ad esempio, Lorenzo Pellegrini ha fatto una sorpresa a dei ragazzi di una scuola della Capitale (nel quartiere Boccea), spiegando come Roma Cares abbia deciso di donare loro dei tablet per aiutarli nelle lezioni on line.

Federico Fazio invece, che fino a questo momento praticamente non aveva mai parlato, è stato protagonista della diretta Instagram del club giallorosso. “Ripenso spesso alla semifinale di andata del 2018 contro il Liverpool, quella partita l’abbiamo sbagliata. Al ritorno abbiamo invece fatto benissimo e se ci fosse stata la Var… Il ricordo anche per questo è dolceamaro, ma la nostra è rimasta una grande Champions“.