Pellegrini dona la maglia per ricordare Francesca

L'iniziativa per una ragazza napoletana (ma tifosissima della Roma) scomparsa nel 2015 a soli 14 anni a causa di una brutto male

Lorenzo Pellegrini sta cercando di aiutare anche chi è stato molto meno fortunato di lui, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Così il capitano della Roma ha donato la sua maglia autografata alla Nana Onlus, l’associazione nata per portare avanti l’eredità intellettuale e spirituale di Francesca Martini. Una ragazza napoletana (ma tifosissima della Roma) scomparsa nel 2015 a soli 14 anni a causa di una brutto male, la leucemia mieloide acuta adolescenziale. Francesca aveva una passione smodata per i colori giallorossi, tanto da essere anche molto tifosa di Morgan De Sanctis, che aveva conosciuto proprio a Napoli. E ora Pellegrini vuole aiutare a ricordarla nel migliore dei modi. La sua maglia autografata andrà per sorteggio a chi effettuerà una donazione dall’11 al 25 giugno di minimo 5 euro all’associazione (il sorteggio avverrà invece il 29). Con il ricavato che sarà devoluto alla ricerca nel campo della leucemia mieloide acuta adolescenziale.