Pellegrini dice no all’Al-Nassr. Il PSG apre su Renato Sanches

Mentre l’Arabia Saudita sta riuscendo a convincere un po’ tutti i calciatori con offerte miliardarie, c’è anche chi dice no, scrive Andrea Pugliese su. È il caso di Lorenzo Pellegrini , il capitano della Roma, che un’offerta dalla Saudi Pro League l’ha ricevuta poco più di un paio di settimane fa, quando era ancora in vacanza a Forte dei Marmi. A interessarsi direttamente con l’entourage del giocatore è stata l’ Al- Nassr , la squadra di Cristano Ronaldo dove sono approdati in estate anche Brozovic e Fofana.

Pellegrini però non ha voluto neanche ascoltare le sirene saudite, ha subito gentilmente declinato l’invito. Il capitano della Roma, infatti, vuole riprendersi ciò che ha lasciato per strada nella scorsa stagione, quando ha chiuso con l’amaro in bocca per l’Europa League persa in finale a Budapest con il Siviglia.