Pellegrini da “10” e Florenzi lo esalta: “Sei un diamante!”

Il ragazzo ha voglia, ha fretta e mostra di avere le spalle sempre più larghe. Parliamo di Lorenzo Pellegrini, che non avrà (ancora?) la maglia numero 10 che il suo mentore Francesco Totti gli ha promesso da tempo, ma comincia a “totteggiare” sempre di più, guadagnandosi la punizione dal limite dell’area (che Kolarov trasformerà) e regalando l’assist decisivo in pieno recupero (che Dzeko non sprecherà). Sulle predilette zolle da trequartista, riesce a essere uomo dell’ultimo passaggio o a mettersi in proprio per cercare il tiro, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Così non è un caso che capitan Florenzi pubblichi sui suoi social una foto di Lorenzo con la scritta: “Diamante!”. Il futuro è loro. Soprattutto quando Lorenzo rinnoverà il contratto, togliendo quella clausola di rescissione da 30 milioni. A quel punto, tutto sembrerà ovvio. Proprio come accadde a Totti e De Rossi.