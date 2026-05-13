Lorenzo Pellegrini e i derby con la Lazio sono legati a doppio filo. Due gol decisivi nelle ultime tre stracittadine, coincisi con il momento di maggiore difficoltà di Lorenzo, quando si parlava di un addio certo a fine stagione. Ora - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - lo stesso derby può rivelarsi invece un trampolino di lancio, perché Gasperini sta spingendo per il suo rinnovo (servirà una riduzione dello stipendio da 6 a 3,5 milioni). L'ex capitano vorrebbe assolutamente restare. L'incontro decisivo per il futuro è rinviato a fine mese: le sensazioni sono positive.