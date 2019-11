Pellegrini colpito in testa come Giannini a Belgrado nell’88

Suo malgrado, a Istanbul Lorenzo Pellegrini ha vissuto la stessa esperienza che Giuseppe Giannini, 31 anni fa, visse a Belgrado.

Il 26 ottobre 1988, con il Partizan, la Roma giocò l’andata dei sedicesimi di Coppa Uefa, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Gli slavi vinsero 4-2, ma al termine di una partita in cui i tifosi di casa combinarono di tutto: un incendio in tribuna, un quarto d’ora di sospensione e, all’88’, un accendino tirato dalla tribuna che colpì in testa Giannini pronto a battere un angolo. Costretto a uscire, fu medicato con un punto di sutura. La Roma chiese invano la vittoria a tavolino, poi all’Olimpico si impose 2-0 e passò il turno.