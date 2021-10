Pellegrini: “Bastonata meritata”

Il capitano della Roma parla della disfatta contro il Bodo Glimt e chiede scusa ai tifosi

Lorenzo Pellegrini ieri si è ritrovato a dover chiedere scusa ai tifosi giallorossi per una prestazione di squadra imbarazzante. Come riporta Massimo Cecchini suLa Gazzetta dello Sport, in tutta la sua carriera, Mourinho non aveva mai subito sei gol in una sola partita. Da vero leader, Pellegrini è stato tra i primi a fine partita ad affrontare i circa quattrocento sostenitori che hanno oltrepassato il Circolo Polare Artico per andare a incoraggiare la squadra. Quando Abraham, Calafiori, Perez, Kumbulla e lo stesso Pellegrini sono andati sotto lo spicchio di curva riservata ai tifosi giallorossi, si sono sentiti apostrofare in malo modo, rifiutando anche la maglia del capitano.