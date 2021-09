Pellegrini: “A Trigoria qualcosa di speciale”. Mou: “Capitano super, mi aspetto la firma”

Il leader in campo dei giallorossi: "Questo è soltanto l’inizio". L’allenatore: "Lorenzo è un giocatore dalla qualità enorme"

Silenzio, parlano i numeri, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello SportPellegrini è il centrocampista ad aver segnato di più nei campionati top (5 gol); con due doppiette, solo Haaland e Lewandowski hanno realizzato più marcature multiple: considerando i giocatori della Serie A, solo Vlahovic ha fatto lo stesso numero di centri. José Mourinho dice: "Lorenzo è un giocatore dalla qualità super. Mi ha detto che firmerà nei prossimi giorni". Senza entrare nel merito del rinnovo, che sarà intorno ai 4 milioni più bonus, Pellegrini dice: "Posso solo ringraziarlo, ma questo è solo l’inizio. Deve continuare a farmi e a farci crescere. Quest’anno dentro Trigoria c’è qualcosa di speciale e dobbiamo continuare a migliorare se vogliamo vincere qualcosa". Per riuscirci, però, l’allenatore ha bisogno di una rosa più lunga. "L’altro giorno scherzavo con lo staff e dicevo che ogni giorno devo andare a San Pietro a pregare per non avere infortuni. I ragazzini devono diventare competitivi". Ma nessuno lo sarà mai quanto lui. "L’altro giorno in allenamento mancava 1’ per chiudere la partitella e un giocatore che vinceva è uscito fuori dal campo per prendere il pallone. Gli ho chiesto: “Che fai?”, lui mi ha risposto che voleva divertirsi. E io gli ho detto: ‘Divertirsi è vincere, non essere stronzo’". Così è, se vi pare.