Pellegrini, a rischio l’Empoli. Marcos Leonardo più vicino

Per José Mourinho, non proprio ottime notizie quelle che sono giunte ieri a Trigoria, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Oltre al fatto di aver perso (si fa per dire) Kristensen, convocato “last minute” con la Danimarca dopo l’infortunio di Bah, è tornato acciaccato dalla Nazionale anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano accusa un fastidio all’adduttore che lo avrebbe reso indisponibile anche per la seconda partita degli azzurri e quindi è stato rimandato a casa. Inutile dire che, al momento, la sua presenza alla ripresa del campionato contro l’Empoli è incerta. Intanto sembra essere sempre più vicino l'arrivo di Marcos Leonardo del Santos. Ha detto il d.s. Gallo: "A gennaio potrà partire".