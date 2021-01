Pedro: “Delusi ma più uniti che mai”. E l’umore di Dzeko ora preoccupa

Ieri l’unico giocatore a parlare della sconfitta è stato Pedro: “Siamo molto delusi, è un duro colpo per tutta la squadra. Nei momenti difficili più uniti che mai” ha scritto su Instagram. Il messaggio è arrivato ai 6 milioni di follower dello spagnolo e magari questa, per i Friedkin, ieri infuriati anche per la brutta figura a livello commerciale, può essere una buona notizia, riporta La Gazzetta dello Sport.

Il rapporto con l’allenatore con la squadra non è idilliaco. Qualcuno, in privato, lamenta allenamenti troppo blandi, ma c’è pure chi (soprattutto i più giovani) riconosce al tecnico un lavoro importante. Ecco perché, dopo il confronto di ieri e l’allenamento di appena un’ora, oggi la squadra farà davvero il punto prima della partita contro lo Spezia di sabato. Una partita da non sbagliare, per Fonseca ma anche per i giocatori più rappresentativi. Un nome su tutti: Edin Dzeko. Il suo umore, già da un po’, non sembra quello dei giorni migliori e questo in campo sembra riflettersi in alcune opache prestazioni.