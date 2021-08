Pedro dalla Roma alla Lazio, primo scambio dopo 40 anni

Lo spagnolo liberato gratis dopo un anno deludente firma per i biancocelesti. Un affare che conviene a entrambi i club

Incredibile, ma vero. Lazio e Roma tornano a fare uno scambio di mercato a quarant’anni di distanza dall’ultimo. L’attaccante spagnolo Pedro, messo fuori rosa da Mourinho, si è accordato con il club biancoceleste, dal quale percepirà la stessa cifra che gli garantiva il contratto con la Roma, riporta La Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso lo lascia andare senza alcun indennizzo, si tratta di un trasferimento a costo zero. E pensare che erano quaranta anni che le due società capitoline non facevano affari tra loro. L’ultimo passaggio da una sponda all'altra del Tevere ci fu nel 1981, quando Carletto Perrone passò dai biancocelesti ai giallorossi. Qualche anno prima fece scalpore (e provocò parecchi malumori) il trasferimento di Ciccio Cordova dalla Roma alla Lazio. Ma in generale, anche andando indietro nel tempo, sono stati pochissimi i cambi di casacca tra le due squadre della capitale. Negli anni 50 segnò un’epoca quello dell’attaccante svedese Selmosson dalla Lazio alla Roma. Negli anni 30 il percorso inverso aveva invece fatto il campione del mondo Attilio Ferraris. In quegli anni anche il mitico Fulvio Bernardini giocò prima per la Lazio e poi per la Roma, ma tre le due esperienze ci fu un intervallo di due anni con l’Inter.