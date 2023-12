Paura Scarnecchia, colpito da infarto: “Adesso sto bene”

Roberto Scarnecchia , 65 anni, ex di Roma e Milan, domenica è stato colpito da infarto mentre si trovava a Milano nei pressi del Duomo, come riporta La Gazzetta dello Sport . Assistito da un medico che passava, è stato portato all’ospedale San Luca, dove è stato sottoposto a angioplastica e ora è fuori pericolo. Su Facebook lo stesso Scarnecchia ha raccontato l’accaduto. "È andata bene... ma se posso darvi un consiglio, ogni tanto fatevi visitare".

