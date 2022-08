Paulo sogna un esordio da Re giallorosso: segnare e fare 100 in A

L' obiettivo è partire subito forte, per creare ancora più entusiasmo e sfruttare una scia assai favorevole. Per farlo, però, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, la Roma deve vincere subito, già stasera a Salerno, dove si troverà di fronte anche qualche ex in campo (Gyomber e Fazio) e in tribuna (il d.s. Morgan De Sanctis, in giallorosso fino al marzo scorso). A guidare la Roma verso il primo successo ci vuole pensare soprattutto Paulo Dybala, prendendola per mano e portandola verso la prima dolce spiaggia estiva, quella che può regalare un Ferragosto d’autore.