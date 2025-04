Paulo Sergio: “Roma da Champions, ma servono gol. Dovbyk è solo”

L'ex attaccante giallorosso: "La Roma manca da troppo tempo dalla Champions, ma se vince domenica ha buone chance"

Redazione 3 aprile 2025 (modifica il 3 aprile 2025 | 07:42)

Tre giorni a Roma-Juve, big match che può dire tantissimo nella corsa Champions che in questo momento è ancora lontana qualche punticino. Ma con tanti scontri diretti a disposizione, può essere potenzialmente più vicina. A dire la sua è stato Paulo Sergio, ex attaccante giallorosso, che contro i bianconeri sapeva come far male: "Lo ammetto, segnare alla Juve mi dava grande gioia. Il gol nel 2-0 all'Olimpico è il mio ricordo più bello con la Roma", ha detto a 'La Gazzetta dello Sport'.

Domenica può valere un posto in Champions. Ranieri può farcela? "La Champions fa tutta la differenza del mondo. La Roma manca da troppo tempo, ma se vince domenica ha buone chance. È ora di tornare grandi. Ranieri è fantastico, ma so che non vuole continuare. Per il prossimo anno serve uno come lui, uno con la mentalità vincente".

E se vogliamo trovare un difetto alla Roma? "Le manca un giocatore come me (ride, ndc). Bisogna alzare il livello offensivo, non può segnare solo Dovbyk".