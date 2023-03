Paulo, missione per la Roma. Vuole i quarti e Tammy in gol

Essere o apparire? Paulo Dybala non si è mai posto il problema e non lo farà nemmeno stasera all’Anoeta. Il suo comportamento, in campo e fuori, è sempre stato apprezzato e puntualmente ripagato dall’amore dei tifosi. Dybala è imprescindibile e la percepibile preoccupazione che il suo impiego molto frequente possa generare problemi fisici va di pari passo con la soddisfazione di aver preso un campione a costo zero grazie anche alla perplessità di chi l’ha incautamente lasciato andare (Juve) e di chi l’ha improvvisamente snobbato (Inter). Anche se stasera la Roma parte con due gol di vantaggio e la Real Sociedad è in piena crisi, pensare solo a difendersi sarebbe sbagliato . E allora palla a Dybala e ad Abraham. Il centravanti inglese sta vivendo una stagione diversa da come la immaginava: l’anno scorso di questi tempi aveva già realizzato 20 reti complessive, adesso è fermo a 7.

Anche per Paulo la trasferta di San Sebastian ha un significato particolare. In Spagna, infatti, Dybala - come racconta G.B. Olivero su 'La Gazzetta dello Sport' - non ha mai vissuto una notte di Joya: sei partite, una sola vittoria (Barcellona-Juve 0-3, ma entrò a 6’ dalla fine), nessun gol. Quando la Juve ha ottenuto grandi successi (3-1 a Siviglia, 3-1 col Real, 2-0 a Valencia), lui era assente per infortunio, per squalifica o in panchina. E considerando che la sua ultima rete dagli ottavi in avanti risale a cinque anni fa (Tottenham-Juve 1-2, 7 marzo 2018), sicuramente Paulo ha voglia di mostrare nuovamente la sua classe a tutta l’Europa.