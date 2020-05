Pau Lopez: “Impariamo dalla Bundesliga”

Ieri seconda giornata di allenamento per la Roma, seduta che ha seguito sostanzialmente lo stesso schema di giovedì: giocatori divisi in tre gruppi e al lavoro su tre campi diversi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

“È il momento di convivere con il virus, c’è bisogno di tornare a lavorare anche nel mondo del calcio. – dice Pau Lopez – Anche perché nel nostro mondo non esistono solo i calciatori, ma tante altre persone che hanno bisogno di lavorare. Il virus non sparirà a breve, serve imparare a conviverci. Abbiamo due mesi per capire come e farci trovare pronti. La prossima settimana riparte la Bundesliga, possiamo imparare da loro. Facendo del calcio un luogo più sicuro“.