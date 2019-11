Patto Veretout: “Tutti uniti con Fonseca per andare in Champions”

Jordan Veretout domani sarà regolarmente in mediana dopo la sosta delle Nazionali. Come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, il giocatore in queste due settimane ha lavorato per smaltire le tossine e rientrare nelle migliori condizioni, ha studiato i prossimi avversari: “Ci aspetta una partita difficile. Tutte le gare in Italia sono sempre complicate da vincere. Dobbiamo fare tre punti per restare in alto. Il Brescia ha molti calciatori forti, dobbiamo fare una grande partita per fare tre punti”. Poi parla dell’allenatore e delle prospettive giallorosse in stagione: “Fonseca ci ha detto che dobbiamo fare di più se vogliamo occupare i primi posti in classifica. A lui piace che i suoi calciatori corrano e lottino sul campo. Futuro? Sto bene qua e alla fine della stagione puntiamo ad andare in Champions League. Lavoriamo tutti i giorni per arrivare all’obiettivo“.