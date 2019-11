Pastore: “Testa e fisico sono ok. Cara Roma, mi manca solo di tornare al gol”

Strana la vita, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il 15 settembre scorso, meno di due mesi fa, al minuto 85 di Roma-Sassuolo (4-2 il finale) Javier Pastore entrava in campo al posto di Lorenzo Pellegrini, venendo subissato di fischi. Quattro giorni dopo, contro l’Istanbul Basaksehir, bastò addirittura che il nome dell’argentino fosse annunciato dall’altoparlante per scatenare la gazzarra. Sembrava la fine, invece era solo la fine dell’inizio. “Ho sempre preso fischi in tutta la mia carriera – aveva detto pochi giorni fa Pastore – ma anche tanti applausi. Il mio gioco, d’altronde, è fatto così“.

Proprio vero, ma quando quel gioco cresce di livello diventa uno spettacolo. “Sono molto felice di questo mio momento – spiega ai social giallorossi – Sto giocando molto di più dello scorso anno. Peccato per le ultime due partite perse, ma stiamo giocando molto bene e di rientro dalle nazionali faremo vedere cose molto buone“.

Molto probabile, anche perché alcuni infortunati torneranno a disposizione. Ieri, infatti, si sono rivisti in gruppo Pellegrini e Mkhitaryan. Il che significa che la concorrenza, per l’argentino, aumenterà. “Ma io mi sento molto bene, sono all’80-90 per cento della condizione. Giocare sei partite di seguito, d’altronde, ti dà forma fisica. certo, non me l’aspettavo. Non lo facevo da tanto. Gli infortuni degli altri compagni mi hanno dato il posto, però mi hanno gestito bene negli allenamenti e ora sono molto felice. La crescita, comunque, è anche mentale. Fonseca da questo punto di vista è stato importante per il rapporto che ha con i giocatori. Questo mi ha aiutato tanto, mi ha fatto spingere e allenare molto meglio. Non si gioca solo con il fisico, ma anche con la testa“.

A Pastore, però, manca qualcosa: il gol. “Ultimamente ho creato occasioni e tirato tanto in porta. Di solito non faccio 3-4 conclusioni, ma in queste ultime partite le ho fatte e non sono entrate. Ci riproverò e mi allenerò di più, sperando che il primo gol arrivi”.

I tifosi, manco a dirlo, via social gli chiedono una rete contro la Juventus, nella sfida in programma il 12 gennaio.