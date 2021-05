Pastore combattuto: “Sogno l’Argentina, ma non subito. Forse”

Il Flaco: "Sogno il ritorno al Talleres, anche se preferirei l’Huracan, potrei stare più vicino alla famiglia"

Tre giorni fa ha festeggiato i sei anni di Martina, la figlia, in famiglia, a casa sua, in Argentina. E chissà che lì non torni presto, non solo per passarci le vacanze ma per vivere la sua prossima avventura calcistica, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Javier Pastore nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista a Cadena 3, una delle radio più ascoltate da quelle parti. "Se non ricevo una chiamata da altre squadre, resto un giocatore della Roma. Se vogliono che me ne vada, vedremo se riusciremo a trovare un club con cui proseguire per altri due anni in Europa". E su un possibile ritorno in Argentina ha detto: "I tempi sono sempre più corti, Sogno il ritorno al Talleres, anche se preferirei l’Huracan, potrei stare più vicino alla famiglia. Non si sa mai, dico due anni ma forse sarà l’anno prossimo. Me lo diranno il calcio e la mia voglia di continuare a competere ad alti livelli. Il Talleres sta crescendo molto, questo mi fa venire ancora più voglia di tornare".