Passione infinita. E’già febbre Olimpico: attesi in 100 mila per le prime due gare

Roma sogna: tifo super nel test contro lo Shakthar e nell'esordio in campionato con la Cremonese

Redazione

Lo scorso anno era l'effetto Mourinho, poi è diventato l’effetto Conference League, da qualche giorno è l'effetto-Dybala. Che, non a caso, ha fotto il giro del mondo. Forse, però, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, bisognerebbe cominciare a chiamarlo effetto-Roma: è quel fenomeno, che nella parte giallorossa della Capitale è più sviluppato che altrove, che porta 1 tifosi romanisti a riempire l’Olimpico (ma anche i settori ospiti di tutti gli stadi in Italia e in Europa) quando gioca la formazione giallorossa. E non importa il nome dell'avversario: perché è facile riempire lo stadio nei big match, lo è un po' di meno contro avversari di livello più basso. E in questo senso la Roma, già dalla fine della scorsa stagione, sta facendo vedere come l'attrazione sia costante.

Per le prime uscite stagionali i numeri sono impressionanti: per l’amichevole di presentazione contro lo Shakhtar Donetsk, domenica 7 agosto, sono stati già venduti oltre 40mila biglietti. È vero che la società ha applicato nuovamente una politica di prezzi popolari (gli abbonati potevano comprare anche la Monte Mario a 5 euro), ma non era per niente scontato vedere un Olimpico già pieno. E invece i biglietti sono stati polverizzati in poche ore, e ieri la società è stata “costretta” ad aprire anche tutto il settore nord, che in un primo momento doveva rimanere chiuso.

Stesso discorso per le prime due giornate di campionato, contro la Cremonese e contro il Monza: per la prima casalinga ci saranno 53 mila spettatori. Per il match contro il Monza, siamo invece ad oltre cinquantamila presenze: in totale, a circa un mese dal fischio d'inizio, fanno oltre 100mila spettatori assicurati.