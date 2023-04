Pasalic, decide la rifinitura. E c’è l’ipotesi unica punta

Sarà la rifinitura di stamattina a decidere se Mario Pasalic potrà rientrare nell'elenco dei convocati, dopo una settimana dedicata a perfezionare il recupero da una distorsione alla caviglia, scrive Andrea Elefante su La Gazzetta dello Sport. Se oggi il croato non avvertirà fastidio, Gasperini potrà contare su di lui, almeno per la panchina. Ma a quel punto mon è neanche escluso che decida di schierario titolare: in alternativa a Koopmelners come trequartista, 0 altrimenti per disegnare una soluzione con una sola punta (Hojlund o Zapata), assistita appunto da Pasalic e dall’olandese. Perché mai come stavolta, conoscendo Mou, sarà una gara da provare a vincere senza fretta. ll che non esclude un più “classico” 3-4-1-2, con le quattro punte (Hojlund, Zapata, Boga e Muriel, in Ordine di probabilità) che si giocherebbero i due posti.