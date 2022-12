Partito l’ultimatum a Smalling: la firma sul rinnovo o una decisione rapida

Stavolta è vietato tergiversare , stavolta non si può più sbagliare, scrive Andrea Pugliese su Del resto, la vicenda Mkhitaryan ha lasciato il segno e lo stesso José Mourinho non manca occasione per sottolineare quanto gli manchi quest’anno il fantasista armeno. E allora la Roma ha deciso di non voler vivere con Chris Smalling lo stesso stillicidio delle due ultime stagioni, quando prima Micki comunicò alla Roma il rinnovo nell’ultimo giorno utile (estate 2021) e poi decise di non avvalersene (2022), optando per la soluzione-Inter.

Stavolta, però, la Roma è pronta a mettere dei paletti ben fissi. Anzi, per alcuni versi li ha già messi, visto che la dirigenza ha già proposto un rinnovo del contratto a Smalling per altri due anni, fino al 2025, spalmando ovviamente l’ingaggio attuale, che è di 3,5 milioni più bonus (che lo portano sostanzialmente a girare intorno ai 4 annuali). Se invece Smalling volesse firmare per un solo altro anno, come previsto dalla clausola in essere nel suo contratto, la Roma è pronta a farlo anche subito, alle stesse cifre attuali. Di certo, però, non aspetterà giugno per capire cosa dover fare con il difensore inglese. E anche questo il g.m. Tiago Pinto lo ha già detto a Chris. Nel momento in cui scatterà ufficialmente la soglia del 50% di presenze ufficiali la Roma è disposta a concedere a Smalling al massimo 45-60 giorni, termine entro il quale vuole una risposta definitiva.