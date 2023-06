Parola alla difesa. N’Dicka arriva, Smalling resta e con gli altri la Roma fa cassa

Domanda: se occorresse ipotizzare un reparto che José Mourinho desidera sia solido, quale sarebbe la risposta? Esatto, la difesa, perché proprio grazie alla retroguardia il portoghese è assurto al cielo degli Special, scrive Massimo cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ebbene, in questi convulsi giorni londinesi il g.m. della Roma, Tiago Pinto, fra scelta e necessità potrebbe anche cambiare il volto del reparto arretrato. Anzi, ha già cominciato a farlo, e in modo non banale. L’arrivo dello svincolato Evan Ndicka è senz’altro un fiore all’occhiello, mentre proprio ieri è arrivata la conferma del totem della difesa, cioè quel Chris Smalling che, a 33 anni, ha firmato un rinnovo fino al 2025 per 3,5 milioni. Tutti gli altri della retroguardia invece, con l’eccezione di Mancini, sono sul mercato, anche perché entro 13 giorni la dirigenza dovrà portare a casa plusvalenze per 32 milioni. Uno che potrebbe restare sarà Llorente. Lo spagnolo è piaciuto a Trigoria e, anche se la Roma non ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto (18 milioni), vorrebbe chiederlo di nuovo in prestito al Leeds, con cui Diego ha un contratto fino al 2026. Pronto a fare le valigie invece è Ibanez, con cui il club vorrebbe fare il grosso delle plusvalenze, nonostante il 10% del ricavato dovrà essere girato all’Atalanta. Ci sono sondaggi di Tottenham e Chelsea, ma difficile che si arrivi ai trenta milioni richiesti. Proprio per questo si attendono offerte per Reynolds, che vorrebbe rimanere al Westerloo in Belgio, anche se interessa al Fulham. La Roma, però, chiede 7 milioni, così come sarebbe pronta anche inserire un altro terzino, Karsdorp, nel giro utile a portare Scamacca. Occhio poi alla posizione di Zalewski. L’esterno è molto stimato da Mou, ma se arrivasse una offerta importante da almeno venti milioni, la sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza non banale. Per via dello stipendio anche la cessione di Spinazzola potrebbe essere più funzionale, ma a un anno dalla scadenza sarebbe meno efficace sul fronte degli impegni Uefa.