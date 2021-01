Parma, Fazio è il favorito su Dragovic e Musacchio

Il gioco delle tre carte per la difesa del Parma. Il tecnico D’Aversa ha chiamato a gran voce un intervento sul mercato e il presidente Krause pensa subito a blindare la difesa, mentre si studia il nome giusto per dare fantasia al reparto offensivo. Fazio, Dragovic e Musacchio sono i tre candidati per la retroguardia gialloblù, senza escludere sorprese, e presto sarà comunque tempo di stringere.

La caccia al nuovo centrale del Parma ha un favorito, come riporta La Gazzetta dello Sport. Federico Fazio è il primo della lista, oggi, per il direttore sportivo emiliano Carli che si è già mosso con la Roma. Dai giallorossi è arrivata un’apertura alla partenza dell’argentino trentatreenne non più titolare nelle idee di Fonseca. Si aspetta che il giocatore dia il via libera, che ancora non c’è. Mentre Fazio riflette, il Parma è tornato alla carica pure con Musacchio del Milan. Il rossonero e connazionale di Fazio è nella lista dei desideri da inizio gennaio ma non è convinto di lasciare Milano a sei mesi dalla scadenza del suo contratto.

Nelle ultime ore è stato offerto anche Aleksandar Dragovic, austriaco classe 1991 di proprietà del Bayer Leverkusen che andrà in scadenza a giugno. Un possibile affare che verrà valutato attentamente nelle prossime ore e sta salendo nelle preferenze emiliane. Il tempo stringe e il gong degli affari invernali è dietro l’angolo, il Parma ha portato avanti tre piste e adesso sta per accelerare.