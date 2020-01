Parma con gli uomini contati: Gervinho no, Cornelius a metà

Roberto D’Aversa, dopo la vittoria sul Lecce, si baserà anche sui consigli di medici e preparatori nel compilare la formazione anti-Roma, scrive Andrea Schianchi su “La Gazzetta dello Sport”. Gervinho non ci sarà: il guaio muscolare non è ancora risolto e non si può rischiare di perdere un elemento come lui. Grassi non è al meglio, Hernani ha qualche dolorino e Scozzarella, pure lui al rientro dopo un infortunio, ha bisogno di mettere energie nei muscoli. Là davanti, solita staffetta tra Inglese e Cornelius, con il primo che potrebbe partire titolare per poi lasciare il posto al danese.