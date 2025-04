Paredes: “Senza Ranieri sarei al Boca. Chi prendo della Lazio? Nessuno”

Ci sono alcune partite che vanno immaginate, disegnate, anche giocate in anticipo nella propria testa. Perché sono quelle partite che hanno bisogno di certi giocatori per essere vissute e vinte. Gente di carattere, personalità, "guerrieri" che non hanno paura di nulla. Con quella garra tipica di chi il calcio lo vive in un certo modo fin da piccolo e che sa andare in lotta per un popolo intero. Partite come il derby di domenica prossima. E giocatori come Leandro Paredes - che ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello sport -, che di derby ne ha già giocati tanti. La Lazio è la squadra in assoluto che ha affrontato più volte (dieci) in carriera e da quando è tornato a Roma non ci ha mai perso (due vittorie e un pareggio). Quello di domenica, però, vale anche un pezzo di Champions.