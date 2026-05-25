Per giungere in Champions sette anni dopo l'ultima esibizione nel torneo, la Roma resta incollata alla via del successo (questo è il quinto consecutivo) anche dopo aver percorso le strade della paura in una partita che poteva sembrare semplice, dato che il Verona era già retrocesso, ma si stava rivelando una trappola. Voleva una vittoria per non dipendere da altri e i tremori da braccino non vengono a Paulo Dybala, delizioso nei due assist, utile quando fa espellere Valentini o salva in difesa. La qualità paga, il rinnovo del contratto è imprescindibile. E' anche giusto che sia Malen a mettere un timbro pure nel match decisivo: 14 gol in 18 partite di campionato, in quattro mesi; che numeri. Ma è bello - scrive Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport - anche che l'ultimo sigillo del campionato sia di El Shaarawy, che lascerà il club dopo otto anni, sia pur intervallati. Però è la classe di Dybala a far risplendere i due compagni. Il Verona, bravo, cerca di graffiare fino al termine, altro che rassegnazione, ma la fatica genera solo confusione e il raddoppio nel recupero è inevitabile. La Roma ha inanellato sei vittorie e un pari dopo aver perso contro l'Inter (5-2), il 5 aprile. Quel giorno aveva nove punti di distacco dal Milan, quattro dal Como e tre dalla Juve. va in Champions con Fabregas, grazie a uno sprint finale che ha stroncato la concorrenza. I Friedkin, che hanno investito finora 1060 milioni nel club, con perdite di 642 milioni, festeggiano la prima entrata nella grande Champions, quella che garantisce otto partite e che porta, male che vada, almeno 60 milioni.