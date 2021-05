Papà Scamacca: tante ruggini e troppe versioni

Danneggiato anche il bonsai vinto in amichevole con il Real. I motivi del folle gesto continuano a restare misteriosi

Prove di normalità dopo la follia di lunedì e la giornata intensa di martedì. Da una parte, a Genova, Gianluca Scamacca si allena normalmente con i compagni. Chi lo ha visto lo definisce "molto scosso", ma sottolinea che il ragazzo sta cercando di rigare dritto. Dall'altra, a Trigoria, la Roma inasprisce la sicurezza interna ma è sollevata dal fatto che nessuno si sia fatto male e che i ragazzi della giovanile, presenti alla scena, siano comunque tranquilli. In ogni caso, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, ieri è comparsa sui social una foto del bonsai, vinto qualche anno fa in amichevole col Real, a rovesciato a terra, colpito evidentemente da Scamacca. Qualcuno ha fatto ironia, ma sia a Genova che a Roma non c'è tanta voglia di ridere. Tante le voci corse nelle ultime ore, tutte smentite: da vecchie pendenze economiche o private tra Bruno Conti e Scamacca (falso), fino alla telefonata del ragazzo per scusarsi ufficialmente (falso anche questo). Le uniche parole di Gianluca sono quelle alla Gazzetta martedì sera: "Abbiamo rapporti molto saltuari. Lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me. Chiedo rispetto della mia privacy. Sono molto dispiaciuto e scosso da non sapere cosa altro dire". Silenzio anche dalla famiglia. I motivi del gesto continuano a restare misteriosi: pare c'è l'avesse con la Roma (società) da tempo. Rancori di vecchia data ancora senza una risposta. Sembra che anche lui abbia cambiato versione più volte: nessuna, però, giustifica l'accaduto.