Papà Higuain: “Resta alla Juve”. Torna in auge Mariano Diaz

Tutto ruota attorno a Dzeko e Schick. Nel senso che la Roma dovrà prima di tutto capire quale sarà il futuro dei suoi due centravanti, per poi scegliere – eventualmente – come andarli a sostituire. La speranza è sempre quella che Higuain ci ripensi e decida di accettare la sfida che gli propone la Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Certo, le parole del papà del Pipita, Jorge, non sono incoraggianti ed arrivano dopo il “no” ribadito anche recentemente dall’entourage dall’argentino alla Roma. “Gonzalo è in un buon momento, ha altri due anni di contratto e potrebbe chiudere la sua carriera alla Juventus – ha detto il papà alla radio argentina Continental Ctes –. A noi come famiglia piacerebbe che si ritirasse al River Plate, c’è un rapporto affettuoso con Gallardo“.

Così Petrachi nei prossimi giorni potrebbe tornare a parlare con il Real Madrid di Mariano Diaz, complice anche la Mabel Green Cup di domenica, all’Olimpico. Lo spagnolo costa una ventina di milioni, ma non convince Fonseca fino in fondo, visto che il tecnico lo considera più una seconda punta che un centravanti puro.