Pallotta vuole rimanere nella Roma

Dopo le voci che si sono ricorse negli ultimi giorni, la situazione legata all’acquisizioni del pacchetto di maggioranza della Roma tiene ancora banco nella capitale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche nel caso in cui Friedkin decida di prendersi il pacchetto di maggioranza della società, James Pallotta vuole comunque restare all’interno della Roma mantenendendo una percentuale sulle quote azionarie. La trattativa tra i due miliardari americani continua, con il californiano intenzionato a portare a termine l’affare entro fine anno.