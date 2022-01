Pallotta: “Venduti tanti big a causa del fair play”

L'ex patron: "Fatta eccezione per Salah, che aveva qualcosa da dimostrare in Premier"

L’ex presidente Pallotta ieri è tornato a parlare di Roma via Twitter con alcuni tifosi. “Meglio Spalletti o Di Francesco? Sono entrambi professionisti", poi gli viene chiesto il miglior 11 della sua gestione: “Questa è difficile, perché c’erano tanti giocatori che mi piacevano. E qualcuno adesso mi romperà le palle chiedendomi perché li ho venduti. Tutti per il fair play finanziario, fatta eccezione per Salah, che aveva qualcosa da dimostrare in Premier". E a chi gli fa notare che Napoli e Lazio abbiano venduto meno, risponde: “In 5 anni hanno finito il torneo 3 volte secondi e 2 terzi”.