Ozpetek: “Ho il cuore diviso tra Napoli e Roma, che vinca il migliore”

Il regista: "Mi piace Mourinho, bisogna dargli fiducia. Totti è molto vero e sincero"

"Mi diverto a far arrabbiare gli amici laziali dichiarandomi tifoso giallorosso… in realtà riesco ad apprezzare una partita giocata bene al di là delle maglie in campo. Le gare che preferisco sono quelle dell’Italia, lì scateno la mia passione sfrenata" ha detto il regista Ferzan Ozpetek intervistato da La Gazzetta dello Sport. Domani giocherà a Napoli, altra città a cui è legatissimo… "E infatti per me sarà dura… Napoli è nel mio cuore sempre, i napoletani sono meravigliosi e quando sono lì mi sento a casa. Ho tifato tantissime volte per loro e scegliere tra Napoli e Roma è difficile davvero, mi devo limitare a dire “vinca il migliore”. Poi durante la partita magari cambierò idea, anche perché il Napoli è alto in classifica…" - Di Mourinho che idea ha? "Mi piace, è una persona molto carina, ma i frutti del suo lavoro non possono venire fuori in pochi mesi, serve tempo, almeno un annetto. Diamogli fiducia". Ha ricordi della festa scudetto della Roma o dell’ultima partita di Totti? "Io non ho partecipato, ma ne parlavano tutti. Totti poi è proprio una bella persona: al di là del calciatore, mi piace il modo in cui dice le cose, è molto sincero, molto vero". Lo ha conosciuto? "Una volta, ma è stato giusto un salve-salve. I miei amici però sono i suoi amici, quindi è come se lo conoscessi".