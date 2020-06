Out Pellegrini e Veretout, con l’Udinese nuova mediana

Oltre alla sconfitta, c’è anche una zavorra da portarsi dietro, quella delle squalifiche, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Zavorra doppia, perché Paulo Fonseca, giovedì all’Olimpico contro l’Udinese, non potrà contare su Pellegrini e Veretout.

Per il portoghese, una volta di più arriva il momento delle scelte. Cristante dovrebbe essere confermato titolare, mentre per fare coppia con lui il ballottaggio è aperto. Ancora una volta Diawara, complice nell’azione del raddoppio milanista, è apparso poco lucido, così come contro la Sampdoria. Non è un caso, infatti, che l’ex giocatore del Napoli sia stato bersagliato parecchio sui social già a fine partita.

Perciò contro l’Udinese non è escluso che possa toccare a Villar giocare dal primo minuto.

Sempre nell’ambito delle rotazioni – ieri a San Siro in avvio Fonseca ha cambiato sei titolari rispetto al match contro la Sampdoria – assai probabile il rientro di Kolarov sulla fascia sinistra. Da decifrare la situazione di Under. Una cosa è certa: giovedì è vietato sbagliare ancora.