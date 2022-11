Ottimismo Dybala: gli esami sono ok e il Mondiale è vicino

Certezze, naturalmente, non ce ne sono, ma tutti gli esami strumentali a cui si sta sottoponendo quasi quotidianamente stanno dando esito positivo

C’è un fantasma gentile che si aggira per Trigoria. Si chiama Paulo Dybala e, anche se la sua attualità non è legata al derby in arrivo, le notizie intorno al ritorno in campo tengono in fibrillazione l’universo romanista, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Col passare dei giorni, si sta diffondendo sempre più ottimismo sul fatto che la Joya possa essere arruolabile per il Mondiale.

Certezze, naturalmente, non ce ne sono, ma tutti gli esami strumentali a cui si sta sottoponendo quasi quotidianamente stanno dando esito positivo, anche se da parte di tutti quello che si cerca di scongiurare in ogni modo possibile è che l’attaccante possa avere qualche ricaduta per un rientro affrettato.

Dybala va di corsa, anche in senso puramente letterale. Quanto basta per credere che domenica 13 novembre contro il Torino, ultima partita prima della sosta Mondiale, possa già essere convocabile. Se poi sarà in grado di scendere in campo per uno spicchio di match, è una cosa che si vedrà soltanto nei prossimi giorni.