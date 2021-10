Osimhen rivuole la vetta. Bocciato da Mou, ora vola

Dopo un primo anno difficile, questi primi due mesi sono stati eccellenti e parlano i fatti: 9 gol in 10 partite

“Se uno ha paura di venire al Tottenham per la troppa concorrenza, allora non può giocare con noi", pensieri e parole di José Mourinho che due estati fa “bollò” così Osimhen, scrive Maurizio Nicita su La Gazzetta dello Sport. L’attaccante ha poi scelto il Napoli e anche il senno del poi dimostra che questo è stato l’ambiente giusto per la sua maturazione. Dopo un primo anno difficile, questi primi due mesi sono stati eccellenti e parlano i fatti: 9 gol in 10 partite. Se riuscisse a segnare questa sera eguaglierebbe già il dato dello scorso anno e con 4 centri è il capocannoniere dell’Europa League. Walter Sabatini, che di calcio ne mastica, ha detto che preferirebbe Osimhen addirittura a Mbappe e Spalletti naturalmente conferma. Del resto basta un dato per sottolineare ulteriormente la crescita esponenziale del numero 9 azzurro. Se riuscisse stasera a segnare sarebbe in doppia cifra stagionale: 10 gol, gli stessi segnati in tutta l’intera annata scorsa. E con 4 centri è già capocannoniere in Europa League: la ribalta internazionale stimola questo ragazzo che non si pone vincoli.