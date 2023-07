Osimhen: “Mourinho mi ha detto che gli ricordo un po’ Drogba”

L'attaccante: "E' un privilegio per me che un grande allenatore faccia un paragone simile"

In un’intervista concessa a Soccernet, Osimhen ha ricordato un aneddoto con Mourinho risalente alla sfida con la Roma: "Mi fece i complimenti per il gol. Poi aggiunse: “Continua così che sei sulla buona strada”. È un privilegio che un allenatore così mi paragoni a Drogba", come riporta La Gazzetta dello Sport.