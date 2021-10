Orsato, quando certe parole preoccupano più dei fatti

La decisione del fischietto di Schio durante il match tra Juve e Roma fa ancora discutere

Meglio non scambiare fiaschi (verbali) per fischi (sbagliati). Della discussa domenica arbitrale restano più preoccupazioni per le parole dette che per gli errori commessi. Sbagliare si è sempre sbagliato, e si sbaglierà sempre, e purtroppo ci sono situazioni per le quali il Var non potrà venire in soccorso, neppure quando il suo utilizzo sarà meno casuale di adesso. Meno normale è che il migliore arbitro italiano, fino a prova contraria, dimostri sconcertanti lacune nella conoscenza dei regolamenti. È probabile che Orsato, sotto stress, abbia detto la prima cosa che gli è venuta in mente per allentare la tensione con i romanisti.