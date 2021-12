Oriali: “Mourinho il solito volpone, sembra sia a Roma da anni”

"I giallorossi sono una squadra giovane, restare attaccati alle prime quattro vorrebbe dire che Mou ha fatto il suo alla grande"

Lele Oriali, lei era il d.s. dell’Inter del Triplete: cosa manda a dire al suo amico José? "Niente che già non sappia, è preparato a tutto, conosce il mondo e il calcio. Sarà una partita particolare ed è bello tornare su quello che ci lega, anche se lui ora allena un’altra grande squadra e penso abbia solo bisogno di tempo per fare la differenza: la Roma è giovane, servono 2-3 anni di lavoro, e le 4 davanti stanno facendo un campionato a sé. Restare subito dietro significherebbe che Mou ha fatto alla grande il suo".

Non lo trova un po’ cambiato? "No, a me sembra lo stesso, il solito volpone che ne sa una più del diavolo. E lo trovo integrato anche nella nuova realtà, come se fosse nella Capitale da anni: anche questo dimostra la sua abilità e intelligenza. Se l’amore dei romanisti sarà mai grande come il nostro dipenderà anche dal tempo che passerà lì".