Orgoglio Ranieri “Era importante rialzarci subito. Paulo? Speriamo”

Importante? Di più. la vittoria sul Cagliari è un’iniezione di autostima in un momento delicato dopo l’amarezza di Bilbao in Europa League. E Claudio Ranieri – scrive Alessio D’Urso su La Gazzetta dello Sport – alla...

Importante? Di più. la vittoria sul Cagliari è un'iniezione di autostima in un momento delicato dopo l'amarezza di Bilbao in Europa League. E Claudio Ranieri - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - alla tredicesima gara di fila da imbattuto in campionato, ha elogiato apertamente i suoi: "Era importante rialzarci subito. Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio della squadra, quell'aiuto reciproco tra compagni, ho apprezzato la contentezza di tutti i ragazzi quando ha fatto gol Dovbyk e il sostegno del pubblico nella fase più difficile della partita". E ora la classifica è sempre intrigante: a -2 punti dalla Lazio sesta (erano 15 quando Sir Claudio era arrivato a novembre) e la sensazione di poter ripartire dopo la sosta con energie fresche in vista della trasferta di Lecce: "L'obiettivo quarto posto? Credo nel lavoro, quando sono arrivato ho promesso solo umiltà e impegno. A sognare devono essere i tifosi, che devono soffiarci dietro".