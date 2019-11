Ora Smalling dice “Yes”. Il riscatto è più vicino

“Resta con noi. Ma che torni a fare a Manchester? Roma è più bella”. Erano in tanti, domenica sera, i tifosi giallorossi rimasti fuori dall’Olimpico per applaudire Chris Smalling, cercando di convincerlo a sposare la causa. Il difensore inglese, ormai, ha conquistato tutti e non sorprende che la Roma voglia riscattarlo dal Manchester United. Come scrive Massimo Cecchini de La Gazzetta dello Sport, a far lievitare l’ottimismo della dirigenza, adesso, è arrivata la certezza che Smalling voglia restare, come ha confermato lo stesso Fonseca due giorni fa. La società, dopo aver respinto un’offerta da 12 milioni, ne chiede 20, ma la Roma non vuole andare sopra i 15. Obiettivo possibile, a questo punto, visto che il difensore potrebbe puntare i piedi per restare.

In ogni caso, la trattativa è già avviata da tempo, e questo lo conferma anche il fatto che ieri è sbarcato nella Capitale l’agente inglese del difensore, Will Thornton. Ufficialmente la visita è motivata per parlare con Smalling, ma nessuno a Trigoria si sente di escludere un colloquio con la dirigenza. Le buone prestazioni del difensore sono rimbalzate anche Oltremanica, anabolizzando la speranza del giocatore di far parte del gruppo che andrà all’Europeo, dopo la delusione della mancata partecipazione al Mondiale.