"Sì, Bobby resterà a Roma". Lo dice col sorriso mentre sorseggia un espresso seduto a un tavolo di un osteria di Trastevere rispondendo a un tifoso che lo aveva riconosciuto. Bobby è Donyell Malen. In questo modo il club giallorosso ha annunciato, con un video diventato virale sui social, il riscatto ufficiale dell'attaccante che ha reso possibile il sogno Champions. Polo bianca, bermuda, occhiali da sole e arrivo nella tradizionale “apetta” in uno dei punti iconici della città. Una scenografia voluta proprio da Malen che adora il centro di Roma e passa molto del suo tempo libero proprio tra le vie di Trastevere nonostante abiti a Casal Palocco insieme alla moglie Delisha e ai suoi quattro figli. Il club giallorosso - ricorda Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - verserà 25 milioni nelle casse dell’Aston Villa che si aggiungono ai 2 milioni di prestito già pagati a gennaio. Il 27enne ha firmato un contratto fino al 2030 a 4 milioni a stagione. Ora partirà per l'America dove giocherà da protagonista il Mondiale con l’Orange addosso prima di ripresentarsi a Trigoria agli ordini di Gasp e puntare a un altro record: diventare il giocatore olandese più prolifico di sempre in una stagione. Per ora in vetta c'è un certo Marco Van Basten con 25 reti.