Ora Deschamps sfida Mourinho: “Al Tottenham doveva vincere”

La replica al veleno dopo le parole di Mou: "Se non vince l’Europeo, la Francia sarà una delusione"

Mourinho probabilmente voleva farle un complimento, sottolineando quanta qualità e soluzioni abbia al suo arco la Francia. Didier Deschamps, però, non l’ha vista evidentemente così e ieri ha risposto per le rime al nuovo allenatore della Roma. Un duello a distanza che, come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, non fa altro che infiammare questa prima parte di un Europeo che deve ancora iniziare, ma che promette già scintille. Mou aveva rilasciato sabato mattina, in un’intervista al «Sun». Nello specifico, parlando della Francia il portoghese aveva infatti detto: “Potrebbero fare una squadra A, una squadra B e una squadra C. Quando hai Mbappe dalla tua parte è molto difficile non vincere. Sono Campioni del Mondo e sono stati finalisti agli Europei. Credo che qualunque risultato diverso dalla finale sia nulla per loro. Devono vincere. In caso contrario, sarebbe un percorso deludente“. Frasi al miele, per alcuni versi. Che però non sono piaciute allo stesso Deschamps che si è così espresso in un’intervista rilasciata all’emittente francese Telefoot. “José… Ho pensato lo stesso del suo Tottenham, ma alla fine non è andata come previsto. Siamo i favoriti perchè siamo Campioni del Mondo. Non è questione di pressione, è la realtà“.