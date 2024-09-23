Florent Ghisolfi, e adesso? Alla luce delle dimissioni di Lina Souloukou, anche la posizione del responsabile dell'area tecnica non sembra più salda come poteva far pensare il contratto triennale firmato dal dirigente a giugno. Scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, una presenza finora quasi invisibile, la sua. Il dirigente vicino alla manager greca è stato ingaggiato per sviluppare il piano triennale della proprietà statunitense, che era iniziato con De Rossi allenatore. Ghisolfi è rimasto ora praticamente solo rispetto all'assetto di quest'estate e bisognerà capire come potrà interagire eventualmente con il nuovo capo dello staff dirigenziale. Ieri Ghisolfi ha abbracciato Juric prima della partita, è sceso sul terreno dell'Olimpico e poi ha seguito il tris della Roma in tribuna. La contestazione non l'ha coinvolto.