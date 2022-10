Operazione sorpasso. Roma, vincere a Verona per superare la Lazio

La Roma vuole capitalizzare al massimo lo scivolone della Lazio, mettendo la freccia sui biancocelesti (ma anche sull’Inter) e tornando a veleggiare solitaria in zona Champions, al quarto posto . Per riuscirci, ovviamente, urge portare a casa oggi pomeriggio i tre punti. Il che poi sarebbe il modo migliore per poter inaugurare una settimana di fuoco, con la partita da dentro o fuori con il Ludogorets di giovedì prossimo e – appunto – il derby in programma domenica prossima.

Operazione sorpasso, dunque. Per cancellare anche l’amarezza per la sconfitta interna di domenica scorsa, quello 0-1 incassato contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti. Per riuscirci, però, i giallorossi oggi dovranno migliorare soprattutto in una cosa, la pressione alta. Ci sono infatti numeri inquietanti, da questo punto di vista, con la Roma che è attualmente ultima in Serie A nel numero dei recuperi offensivi (solo 56 in 11 partite, in vetta c’è l’inter con 101 seguita dal Napoli con 98) e delle interruzioni alte (appena 108, contro le 179 dell’Atalanta prima o le 173 di Fiorentina e Sampdoria). In buona sostanza la Roma non va praticamente quasi mai a recuperare la palla nella metà campo avversaria. Un po’ perché il centrocampo fatica ad alzarsi e a sostenere il pressing, un po’ proprio per le strategie tattiche di Mourinho, che in più di una partita ha deciso di abbassare il baricentro, per compattarsi e poi cercare di far male nello spazio, grazie alle ripartenze.