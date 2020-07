Operazione Siviglia. Roma in volo: 5 mosse di Fonseca per stupire in Europa

La Roma sembra entrata nel momento di condizione fisica migliore. Ne fa fede la condizione di Edin Dzeko, che ha raggiunto Volk al quarto posto dei marcatori all-time, mentre il solo Pau Lopez rappresenta l’unico neo del momento (Fonseca, in caso di mancate garanzie, è pronto a virare su Mirante). Per il Siviglia mancherà lo squalificato Veretout (in mediana ci saranno Cristante e Diawara) e dovrebbero rientrare Peres e Spinazzola, più complessa invece la situazione di Pellegrini, che domani ricomincerà ad allenarsi dopo la frattura al setto nasale: con il Siviglia ci sarà e giocherà con la mascherina protettiva, difficilmente però partirà dal primo minuto.

Il più atteso però è Nicolò Zaniolo, che con la Juve tornerà titolare. Quella con il Torino potrebbe essere stata l’ultima partita in giallorosso di Chris Smalling. Manca l’intesa per il riscatto: il Manchester United, forte di altre offerte, non si muove dalla richiesta di 20 milioni e chiede soldi anche solo per fargli giocare il match con il Siviglia. La società ha chiesto a Smalling di restare a Roma per rispetto dei compagni e di dire al suo club che, se rientrerà, non andrà altrove.