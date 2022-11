Operazione-Giappone: si va a caccia di nuovi partner

Non solo le due amichevoli ma anche contatti commerciali per il futuro giallorosso

Una settimana circa, per mettere insieme un paio di amichevoli ma – soprattutto – gettare le basi commerciali per tanti possibili accordi nel futuro giallorosso, scrive Andrea Puliese su La Gazzetta dello Sport. Perché se questo viaggio nel paese del Sol Levante ha un senso reale, quello è proprio di allacciare più contatti possibile per eventuali sinergie commerciali. La Roma in Giappone giocherà due amichevoli: la prima venerdì alle ore 19.30 locali (le 11.30 italiane) contro il Nagoya Grampus, la seconda lunedì prossimo alle 16.30 giapponesi (lenostre 8.30) contro lo Yokohama F. Marinos. Partite in cui la squadra di Mourinho (partita senza Karsdorp e Cristante, oltre ai 4 impegnati al Mondiale: Dybala, Viña, Zalewski e Rui Patricio) indosserà una maglia speciale, con una striscia diagonale marmorizzata e i nomi dei giocatori con la loro traduzione in giapponese.