Operazione Champions. Una Roma in uscita per 80 milioni: occhi su Lingard

I tanti esuberi possono portare un tesoro da reinvestire. Piace l’attaccante United

Redazione

Il vero traguardo della prossima stagione è allestire l’operazione Champions. Per farlo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. i Friedkin hanno già promesso che non lesineranno investimenti, ma molto sarà frutto del mercato in uscita che il general manager Tiago Pinto riuscirà a costruire prima di procedere agli acquisti. La “squadra” degli esuberi giallorossi potrebbe portare in cassa qualcosa come 80 milioni, escludendo naturalmente la posizione di Zaniolo, su cui sono in corso riflessioni di natura tecnico-economica.

Insomma, un tesoretto importante che conta già su alcune certezze. Ad esempio che Pau Lopez e Cengiz Under saranno riscattati dal Marsiglia, portando in cassa rispettivamente 8 e 12 milioni, oppure Olsen: si sta trattando la sua cessione all’Aston Villa sulla base di circa 3,5 milioni. Ma i giocatori che nella prossima stagione non proveranno spazio sono tanti. Si va dalle scommesse fallite come Bianda e Coric (che possono fruttare un milione complessivo, anche per via degli alti ingaggi) a giovani di prospettiva che però alla Roma corrono il rischio di essere chiusi, come Reynolds e Calafiori. Altri, invece, hanno finito col giallorosso, come Veretout e Diawara, mentre in attacco vorrebbero trovare più spazio buoni prospetti come Villar, Darboe, Perez e Kluivert.

Se si riuscisse a portare a casa l’intero tesoretto ipotizzato, le spese dovranno essere oculate, perché i numeri del bilancio restano delicati e per questo la società sta trattando un nuovo accordo con l’Uefa. Perciò il grosso dell’investimento sarà fatto per un regista di centrocampo e in questo senso piacciono Douglas Luiz e Ruben Neves del Wolverhampton. E allora occhio anche agli svincolati. Se da Trigoria smentiscono un interesse per Isco, in uscita dal Real Madrid (in Spagna si parla di un triennale come richiesta), è monitorato invece Jesse Lingard, 29 anni, attaccante del Manchester United, in scadenza di contratto.

Morale: c’è tanto da decidere, visto che le non impossibili uscite di Ibanez, Vina e Shomurodov potrebbero fornire altra liquidità per il ritorno in Champions.