Olimpico, si va verso quota 20mila. Tor di Valle: oggi riunione

Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per Roma-Istanbul Basaksehir, anche perché i tifosi turchi non seguiranno la propria squadra nella capitale. Sarà difficile superare il tetto dei 20000 spettatori domani all’Olimpico, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

La partita, oltre che su Sky, verrà trasmessa in diretta su TV8. Al contrario, c’è molto entusiasmo per la gara di campionato in trasferta contro il Bologna: il settore ospiti del Dall’Ara, domenica alle 15, sarà pienissimo, i 3mila biglietti sono stati venduti in poche ore.

Oggi, intanto, ci sarà una riunione tra il Comune di Roma ed Acea per questioni inerenti al nuovo Stadio della Roma, incontro che potrebbe rappresentare la svolta finale.