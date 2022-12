Olimpico, lavori senza sosta per riportare il terreno al top

Buone notizie per José Mourinho (ma anche per Maurizio Sarri). Come promesso, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport , durante la sosta dovuta al Mondiale stanno continuando gli interventi sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, che durante la prima parte della stagione aveva attirato di frequente le critiche dell’allenatore portoghese.

Il manto verde, infatti, è stato sottoposto a una serie di interventi riguardanti la fittezza e la robustezza. Per far ciò, sono stati utilizzati mezzi tecnologici come le fitolampadine (in grado di riprodurre la luce del sole), prodotti naturali, come aminoacidi vegetali e bioattivatori dello sviluppo radicale oltre a prodotti di nuova generazione sostanzialmente originati dal trattamento di alghe con le loro caratteristiche biodinamiche. Il prato viene continuamente monitorato per evitare l’insorgenza di malattie legate allo sviluppo di funghi. Inoltre, sono state eseguite diverse semine idonee a svilupparsi e crescere bene anche in inverno. Non solo, sono state cambiate per intero le due zolle nelle aree piccole del portiere, che accusavano spesso diversi problemi. Insomma, le difficoltà da questo punto di vista potrebbero esser stati messe alle spalle, almeno all’inizio del nuovo anno.